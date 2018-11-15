Жители Якутска подали 130 заявок на «Народный бюджет»

СЕГОДНЯ 06:17 2018-11-15T06:19:12+03:00

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В Якутске завершен прием заявок на участие в городском проекте «Народный бюджет-2019». Поступило 130 заявок по поддержке и софинансированию народных инициатив общей стоимостью 201 млн рублей.

В течение 45 дней экспертные группы определят рейтинговую оценку заявок и внесут их на рассмотрение конкурсной комиссии.

Основные критерии для получения муниципальной поддержки – доля софинансирования проекта городским округом, социальная эффективность, инновационность технических решений, участие населения (не менее 20% от общей стоимости проекта), наличие механизмов эксплуатации и содержания реализованных инициатив.

Годовой бюджет программы - 30 млн рублей.

«Народный бюджет» стартовал в Якутске в 2014 году. За это время были воплощены вжизни десятки проектов по благоустройству жилых кварталов и социальных объектов, строительству и реконструкции детских и спортивных площадок, обустройству мест массового отдыха, проведению социальных и волонтерских акций, образовательных и культурных мероприятий.