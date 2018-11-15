2018-11-15T05:34:31+03:00
Общество

Глава Якутии - в тройке лидеров медиарейтинга губернаторов Дальнего Востока

На первом месте - врио главы Приморского края Олег Кожемяко
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В общем рейтинге глав регионов страны Айсен Николаев занимает 15-ю строчку.В общем рейтинге глав регионов страны Айсен Николаев занимает 15-ю строчку.
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По итогам октября Айсен Николаев сохранил второе место в медиарейтинге губернаторов Дальнего Востока по версии компании «Медиалогия».

На первом месте - врио главы Приморского края Олег Кожемяко, замыкает тройку лидеров губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Как отмечает «Медиалогия», в октябре президент России Владимир Путин и глава Якутии Айсен Николаев приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию алмазного месторождения «Верхне-Мунское» в формате телемоста.

Также глава Якутии определил первостепенные задачи по обеспечению экологического благополучия в республике до 2024 года.

В общем рейтинге глав регионов страны Айсен Николаев занимает 15-ю строчку.

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