Глава Якутии - в тройке лидеров медиарейтинга губернаторов Дальнего Востока
По итогам октября Айсен Николаев сохранил второе место в медиарейтинге губернаторов Дальнего Востока по версии компании «Медиалогия».
На первом месте - врио главы Приморского края Олег Кожемяко, замыкает тройку лидеров губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Как отмечает «Медиалогия», в октябре президент России Владимир Путин и глава Якутии Айсен Николаев приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию алмазного месторождения «Верхне-Мунское» в формате телемоста.
Также глава Якутии определил первостепенные задачи по обеспечению экологического благополучия в республике до 2024 года.
В общем рейтинге глав регионов страны Айсен Николаев занимает 15-ю строчку.