Глава Якутии - в тройке лидеров медиарейтинга губернаторов Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 05:34 2018-11-15T05:34:31+03:00

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По итогам октября Айсен Николаев сохранил второе место в медиарейтинге губернаторов Дальнего Востока по версии компании «Медиалогия».

На первом месте - врио главы Приморского края Олег Кожемяко, замыкает тройку лидеров губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Как отмечает «Медиалогия», в октябре президент России Владимир Путин и глава Якутии Айсен Николаев приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию алмазного месторождения «Верхне-Мунское» в формате телемоста.

Также глава Якутии определил первостепенные задачи по обеспечению экологического благополучия в республике до 2024 года.

В общем рейтинге глав регионов страны Айсен Николаев занимает 15-ю строчку.