Авиакомпания "Якутия" подала заявку о снятии запрета на международные рейсы

СЕГОДНЯ 05:12 2018-11-15T05:14:10+03:00

Ограничение на полеты за границу действует с 5 ноября

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Авиакомпания "Якутия" направила в адрес Росавиации заявку на снятие ограничения на выполнение международных рейсов. Запрет действует с 5 ноября до устранения выявленных нарушений.

- Надеемся на положительное решение. Есть регламент рассмотрения таких заявок. Надеемся, что это произойдет в достаточно комфортные для нас сроки, - отметил генеральный директор перевозчика Владимир Горбунов.

В настоящее время существуют договоренности с рядом авиакомпаний на выполнение международных рейсов "Якутии". Часть нагрузки взяли на себя авиакомпании "ИрАэро", S7 Airlines и "Аврора".

По данным Росавиации, до конца 2018 года на регулярные международные рейсы авиакомпании уже продано около 450 билетов.