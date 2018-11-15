В Якутске отловлено три тысячи бездомных животных

СЕГОДНЯ 04:58 2018-11-15T04:58:05+03:00

В настоящее время в пункте временной передержки содержится 140 четвероногих.

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По итогам 10 месяцев текущего года в столице республики было отловлено более трех тысяч бездомных собак и кошек. Отлов происходит ежедневно по заявкам горожан.

В настоящее время в пункте временной передержки содержится 140 четвероногих. Открытые вольеры, где находятся более 40 взрослых собак, оснащены теплыми будками. Щенята и кошки содержатся в теплом помещении.

За день в пункт передержки поступает пять и более животных. Четвероногие находятся здесь 10 дней, пока им подыскивают новых хозяев.

Пункт передержки начал сотрудничать с Якутским сельхозтехникумом - будущие ветеринары проводят стерилизацию животных.

Заявку на отлов безнадзорных животных можно оставить по телефону: 44-42-29 (круглосуточно).

Вы всегда можете взять питомца из пункта передержки животных, расположенного на ул. Очиченко, 57. По средам, четвергам и пятницам сотрудники пункта ждут горожан с 10.00 до 16.00, в субботу и воскресенье - с 10.00 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт.