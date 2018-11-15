2018-11-15T04:30:27+03:00
Общество

В Якутске завершается восстановление Дома Арчы

В здании будут усилены меры противопожарной безопасности
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14 ноября первый заместитель главы города Владимир Федоров проверил ход восстановительных работ в Центре духовной культуры «Арчы».

Подрядчик выполнил работы по утеплению периметра здания. Поврежденные огнем декоративные элементы – харысхал и Аал луук мас - восстановлены по эскизам в первозданном виде.

Рабочая комиссия также рассмотрит возможность замены внутренней электропроводки, усиление мер противопожарной безопасности и установку датчиков дыма, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Восстановительные работы в Доме Арчы будут завершены в ближайшее время.

Напомним, 28 сентября в здании Центра духовной культуры произошел пожар. Очаг возгорания находился в одном из залов, пострадала кровля здания. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.

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