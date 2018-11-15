Шесть управляющих компаний Якутии могут лишиться лицензии

СЕГОДНЯ 04:10 2018-11-15T04:11:34+03:00

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Компания "Якутскэнерго" направила в республиканскую жилищную инспекцию материалы по шести управляющим компаниям, общая задолженность которых за энергоресурсы составляет 71,5 млн рублей.

В сентябре 2018 года Правительством РФ приняты изменения в нормативные акты, регулирующие вопросы управления многоквартирными домами. В перечень грубых нарушений лицензионных требований включено наличие задолженности УК перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев. Организации, повторно совершившие грубые нарушения в течение года, лишаются права управления домом.

Решение о лишении лицензии шести управляющих компаний-должников примет республиканская жилищная инспекция.