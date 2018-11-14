2018-11-14T10:56:02+03:00
Авто

В двух районах Якутии ожидаются гололед и сильный ветер

На федеральной трассе «Лена» приведены в готовность 39 единиц спецтехники
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Дорожники просят участников движения соблюдать скоростной режим и дистанцию.Дорожники просят участников движения соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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В Алданском и Нерюнгринском районах республики 14 ноября ожидается сильный снег, порывы ветра до 15 метров в секунду и падение температуры до -25 градусов.

На федеральной трассе «Лена» приведены в готовность 39 единиц спецтехники. Обеспечивать безопасный проезд транспорта в условиях возможного образования гололеда будут 17 комбинированных дорожных машин, 13 грейдеров, 1 бульдозер, 3 экскаватора и 5 погрузчиков.

Дорожники призывают участников движения быть внимательными, иметь запасы горючего и цепи противоскольжения, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По всем вопросам необходимо обращаться в Управление автодороги "Лена" по телефону: (41145) 3-12-18.

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