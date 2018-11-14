2018-11-14T10:11:02+03:00
Общество

В Якутске пройдет международный фестиваль этнической моды "Солнечный олень"

В нем примут участие дизайнеры из Алтая, Бурятии, Забайкальского края, Монголии, Хакасии, Казахстана и Якутии
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" в Якутске пройдет третий международный фестиваль этнической моды "Солнечный олень". В нем примут участие дизайнеры одежды из Алтая, Бурятии, Забайкальского края, Монголии, Хакасии, Казахстана и Якутии.

Конкурс пройдет по трем направлениям: «Традиционный этнический костюм», «Современный этнический костюм» и «Сценический этнический костюм». Также будет организован конкурс-выставка аксессуаров и украшений в этностиле «ЭтноАксессуар». Работы участников оценит квалифицированное жюри.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. В каждой номинации могут быть представлены до трех коллекций мужской и женской одежды, созданных за последние 3 года.

Имя обладателя Гран-при фестиваля будет объявлено 1 декабря. Также учреждены спецпризы «За бережное сохранение народных традиций» и «Надежда фестиваля».

Фестиваль этно-моды "Солнечный олень" пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске презентовали медали чемпионата мира по мас-рестлингу
В Якутии двое подростков украли деньги из сельского отделения банка
В Якутске пройдет выставка авторских кукол «Бал снежной долины»
Авиакомпания «Якутия» вновь возглавила рейтинг самых непунктуальных авиаперевозчиков страны
АЛРОСА перешла на более эффективную систему укрепления склонов и бортов карьеров
Якутия получит 870 млн рублей на защиту лесов
Пропавший в Якутии 72-летний охотник найден живым
Шуточный видеоролик принес танцующим полицейским из Якутии нешуточную популярность
В Якутии ищут пропавшего охотника
В Якутске выберут «Царь-рыбу»
Ойунский, Николаев, Бекетов, Кузьмин: чьим именем назовут аэропорт Якутска?
Народные депутаты Якутии проведут личный прием граждан
Олонхо в китайских традициях: в Санкт-Петербурге покажут спектакль «Туйаарыма Куо»
В Якутске обнаружены 33 поддельные пятитысячные купюры
Якутянка Аина Моисеева завоевала «серебро» первенства России по дзюдо
В Якутии выявлены семь «черных кредиторов»
В Нерюнгри построят двухэтажный пассажирский терминал
«Мои идеи — Дальнему Востоку»: что нужно медицине Якутии?
16 якутян написали Большой этнографический диктант на сто баллов
Жители Якутии задолжали за электроэнергию более полумиллиарда рублей