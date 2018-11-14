В Якутске пройдет международный фестиваль этнической моды "Солнечный олень"

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-14T10:11:02+03:00

В нем примут участие дизайнеры из Алтая, Бурятии, Забайкальского края, Монголии, Хакасии, Казахстана и Якутии

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В рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" в Якутске пройдет третий международный фестиваль этнической моды "Солнечный олень". В нем примут участие дизайнеры одежды из Алтая, Бурятии, Забайкальского края, Монголии, Хакасии, Казахстана и Якутии.

Конкурс пройдет по трем направлениям: «Традиционный этнический костюм», «Современный этнический костюм» и «Сценический этнический костюм». Также будет организован конкурс-выставка аксессуаров и украшений в этностиле «ЭтноАксессуар». Работы участников оценит квалифицированное жюри.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. В каждой номинации могут быть представлены до трех коллекций мужской и женской одежды, созданных за последние 3 года.

Имя обладателя Гран-при фестиваля будет объявлено 1 декабря. Также учреждены спецпризы «За бережное сохранение народных традиций» и «Надежда фестиваля».

Фестиваль этно-моды "Солнечный олень" пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского.