В Якутске презентовали медали чемпионата мира по мас-рестлингу
Вес каждой награды - 95 граммов
-Фото: ЯСИА
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В Якутске презентовали медали чемпионата мира по мас-рестлингу, который пройдет в столице республики с 22 по 26 ноября.
36 медалей различного достоинства изготовили мастера ювелирной компании «Киэргэ».
Вес каждой награды - 95 граммов. Они отличаются цветом эмали: красная — за первое место, синяя – за второе, зеленая – за третье.
По словам дизайнера наград Дианы Баишевой, медаль обрамлена изображениями снежинки, башни Дыгына, мамонта и алмаза. Во внутреннем движущемся овале расположены фигуры атлетов, перетягивающих на свою сторону палку.