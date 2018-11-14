2018-11-14T08:52:08+03:00
Спорт

В Якутске презентовали медали чемпионата мира по мас-рестлингу

Вес каждой награды - 95 граммов
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--Фото: ЯСИА
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В Якутске презентовали медали чемпионата мира по мас-рестлингу, который пройдет в столице республики с 22 по 26 ноября.

36 медалей различного достоинства изготовили мастера ювелирной компании «Киэргэ».

Вес каждой награды - 95 граммов. Они отличаются цветом эмали: красная — за первое место, синяя – за второе, зеленая – за третье.

По словам дизайнера наград Дианы Баишевой, медаль обрамлена изображениями снежинки, башни Дыгына, мамонта и алмаза. Во внутреннем движущемся овале расположены фигуры атлетов, перетягивающих на свою сторону палку.

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