В Якутии двое подростков украли деньги из сельского отделения банка
Несовершеннолетним грозит до пяти лет лишения свободы
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В Булунском районе Якутии подростки украли 70 тысяч рублей из сельского отделения банка. Двое 14-летних парней проникли в здание ночью, разбив окно.
Выяснив, что в отделении банка отсутствуют камеры видеонаблюдения, под покровом темноты подростки проникли в здание, разбив окно палкой.
Добычей воров стали более 70 тысяч рублей, которые сотрудник банка не положил в сейф, а оставил в коробке. Украденное подростки спрятали в заброшенном доме.
Возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетним грозит до пяти лет лишения свободы.