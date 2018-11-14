В Якутии двое подростков украли деньги из сельского отделения банка

СЕГОДНЯ 05:58 2018-11-14T05:58:53+03:00

Несовершеннолетним грозит до пяти лет лишения свободы

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В Булунском районе Якутии подростки украли 70 тысяч рублей из сельского отделения банка. Двое 14-летних парней проникли в здание ночью, разбив окно.

Выяснив, что в отделении банка отсутствуют камеры видеонаблюдения, под покровом темноты подростки проникли в здание, разбив окно палкой.

Добычей воров стали более 70 тысяч рублей, которые сотрудник банка не положил в сейф, а оставил в коробке. Украденное подростки спрятали в заброшенном доме.

Возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетним грозит до пяти лет лишения свободы.