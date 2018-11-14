2018-11-14T05:19:48+03:00
Общество

В Якутске пройдет выставка авторских кукол «Бал снежной долины»

В прошлом году выставку посетили более трех тысяч человек
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На выставке будут представлены куклы ручной работы из дерева, фарфора, текстиля, пряжи.На выставке будут представлены куклы ручной работы из дерева, фарфора, текстиля, пряжи.
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В рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» в столице республики пройдет выставка авторских кукол «Бал снежной долины». Темой выставки станут «Волшебные сказки».

На выставке будут представлены куклы ручной работы из дерева, фарфора, текстиля, пряжи. По итогам мероприятия будут определены победители в четырех номинациях: «Кукла в зимнем традиционном национальном костюме народов Якутии», «Зимние образы», «Фантазийные персонажи», «Фауна Севера».

Участие в выставке могут принять все желающие вне зависимости от возраста и наличия художественного образования, а также творческие коллективы. Сбор заявок на участие продолжится до 20 ноября по адресу: Якутск, ул Пояркова, д. 4, Галерея национальных культур, 1 этаж. Информация по телефонам:(4112) 32-82-79 (факс), 8 (924) 866-18-08, 8(924)176-05-47. Е-mail: simex20@mail.ru.

Мероприятие пройдет в республике во второй раз. В прошлом году выставку посетили более трех тысяч человек.

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