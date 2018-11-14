Авиакомпания «Якутия» вновь возглавила рейтинг самых непунктуальных авиаперевозчиков страны

СЕГОДНЯ 05:03 2018-11-14T05:03:14+03:00

"Якутия" чаще других задерживала регулярные и чартерные рейсы более чем на два часа. Фото: ЯСИА

В октябре из 1072 рейсов перевозчика с задержкой вылетели 226

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В октябре авиакомпания «Якутия» вновь возглавила рейтинг самых непунктуальных российских авиаперевозчиков. По данным Росавиации, она чаще других задерживала регулярные и чартерные рейсы более чем на два часа.

Из 1072 рейсов перевозчика с задержкой вылетели 226, что составляет 21,08% от общего числа. Посадки на 75 из них пассажиры ждали более шести часов.

По вылету из России международных чартерных рейсов ситуация еще хуже – задержаны 9 из 20 рейсов «Якутии» (45%).

Авиакомпания «Якутия» возглавляла рейтинг самых непунктуальных российских авиаперевозчиков и в предыдущие два месяца.