2018-11-14T05:03:14+03:00
Общество

Авиакомпания «Якутия» вновь возглавила рейтинг самых непунктуальных авиаперевозчиков страны

В октябре из 1072 рейсов перевозчика с задержкой вылетели 226
Поделиться:
"Якутия" чаще других задерживала регулярные и чартерные рейсы более чем на два часа."Якутия" чаще других задерживала регулярные и чартерные рейсы более чем на два часа.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В октябре авиакомпания «Якутия» вновь возглавила рейтинг самых непунктуальных российских авиаперевозчиков. По данным Росавиации, она чаще других задерживала регулярные и чартерные рейсы более чем на два часа.

Из 1072 рейсов перевозчика с задержкой вылетели 226, что составляет 21,08% от общего числа. Посадки на 75 из них пассажиры ждали более шести часов.

По вылету из России международных чартерных рейсов ситуация еще хуже – задержаны 9 из 20 рейсов «Якутии» (45%).

Авиакомпания «Якутия» возглавляла рейтинг самых непунктуальных российских авиаперевозчиков и в предыдущие два месяца.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии двое подростков украли деньги из сельского отделения банка
В Якутске пройдет выставка авторских кукол «Бал снежной долины»
АЛРОСА перешла на более эффективную систему укрепления склонов и бортов карьеров
Якутия получит 870 млн рублей на защиту лесов
Пропавший в Якутии 72-летний охотник найден живым
Шуточный видеоролик принес танцующим полицейским из Якутии нешуточную популярность
В Якутии ищут пропавшего охотника
В Якутске выберут «Царь-рыбу»
Ойунский, Николаев, Бекетов, Кузьмин: чьим именем назовут аэропорт Якутска?
Народные депутаты Якутии проведут личный прием граждан
Олонхо в китайских традициях: в Санкт-Петербурге покажут спектакль «Туйаарыма Куо»
В Якутске обнаружены 33 поддельные пятитысячные купюры
Якутянка Аина Моисеева завоевала «серебро» первенства России по дзюдо
В Якутии выявлены семь «черных кредиторов»
В Нерюнгри построят двухэтажный пассажирский терминал
«Мои идеи — Дальнему Востоку»: что нужно медицине Якутии?
16 якутян написали Большой этнографический диктант на сто баллов
Жители Якутии задолжали за электроэнергию более полумиллиарда рублей