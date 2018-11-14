2018-11-14T04:28:56+03:00
Общество

Якутия получит 870 млн рублей на защиту лесов

Средства будут направлены на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной и надзорной техники
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--Фото: ЯСИА
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В 2019 году Якутия получит 873,6 млн рублей на защиту лесов из федерального бюджета. Субвенции предоставят министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Средства будут направлены на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной и надзорной техники. Также будет увеличено финансирование мероприятий по восстановлению лесов.

До 2016 года включительно на финансирование лесного хозяйства Якутии выделялось порядка 400 млн рублей.

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