Якутия получит 870 млн рублей на защиту лесов
Средства будут направлены на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной и надзорной техники
-Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
В 2019 году Якутия получит 873,6 млн рублей на защиту лесов из федерального бюджета. Субвенции предоставят министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Средства будут направлены на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной и надзорной техники. Также будет увеличено финансирование мероприятий по восстановлению лесов.
До 2016 года включительно на финансирование лесного хозяйства Якутии выделялось порядка 400 млн рублей.