Якутия получит 870 млн рублей на защиту лесов

СЕГОДНЯ 04:28 2018-11-14T04:28:56+03:00

Средства будут направлены на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной и надзорной техники

Изменить размер текста: A A

В 2019 году Якутия получит 873,6 млн рублей на защиту лесов из федерального бюджета. Субвенции предоставят министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Средства будут направлены на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной и надзорной техники. Также будет увеличено финансирование мероприятий по восстановлению лесов.

До 2016 года включительно на финансирование лесного хозяйства Якутии выделялось порядка 400 млн рублей.