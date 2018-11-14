2018-11-14T04:12:25+03:00
Общество

Пропавший в Якутии 72-летний охотник найден живым

Его костер спасатели заметили с вертолета
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Состояние пропавшего удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается.Состояние пропавшего удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается.
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Пропавший в Якутии 12 ноября охотник найден живым. Спасатели обнаружили 72-летнего мужчину в лесном массиве.

Как выяснилось, охотник заблудился из-за метели – выпавший снег занёс все следы.

В поисково-спасательных работах в Хангаласском районе участвовали две поисковые группы. Пропавшего заметили во время облета территории на вертолете – чтобы привлечь внимание спасателей, мужчина развел костер.

Однако из-за метели и густой растительности вокруг применить десантное оборудование для эвакуации не удалось. Вертолет оставил спасателей на трассе Лена и они продолжили наземные поиски по полученным координатам.

Через несколько часов мужчину нашли, медицинская помощь ему не понадобилась.

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