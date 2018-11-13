В Якутии ищут пропавшего охотника

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-13T12:08:58+03:00

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В Хангаласском районе Якутии спасатели вылетели на поиски пропавшего охотника.

Как выяснилось, мужчина охотился в 40 км от села Качикатцы с 7 ноября, жил в охотничьем домике.

12 ноября он ушел на охоту и не смог найти дорогу обратновернулся. Выйти на связь со спасателями ему удалось только сегодня.

Для проведения поисково-спасательных работ задействован вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

По результатам облета к поисковым работам подключатся две наземные спасательные группы на технике повышенной проходимости.