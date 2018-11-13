Ойунский, Николаев, Бекетов, Кузьмин: чьим именем назовут аэропорт Якутска?

СЕГОДНЯ 08:22 2018-11-13T08:23:19+03:00

Финальное голосование пройдет с 12 по 30 ноября

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Подведены итоги третьего этапа проекта «Великие имена России», в рамках которого 47 аэропортам страны будут присвоены имена великих людей. В списке от Якутии — четыре кандидата: Платон Ойунский, Михаил Николаев, Петр Бекетов и Валерий Кузьмин.

Финалисты были определены по результатам соцопросов жителей регионов, которые провели специалисты ВЦИОМ. Респондентам предлагалось выбрать 3 варианта имен, наиболее подходящих для присвоения аэропорту в регионе проживания.

По 9 из 47 аэропортов были утверждены «четверки» финалистов, так как претенденты, занявшие третье и четвертое места, набрали одинаковое число голосов.

Финальное голосование пройдет с 12 по 30 ноября. Проголосовать может каждый житель РФ по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя».

Отдать свой голос можно на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» или позвонив на «горячую линию»: 8-800-707-93-17.

Сводная статистика голосования будет ежедневно обновляться.

Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.