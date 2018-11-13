Народные депутаты Якутии проведут личный прием граждан

СЕГОДНЯ 06:36 2018-11-13T06:36:42+03:00

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Народные депутаты республики проведут личный прием граждан 16 ноября с 15:00.

Заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Антонина Григорьева проведет прием в 328 кабинете, председатель комитета парламента по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев – в 308 кабинете, председатель комитета парламента по вопросам местного самоуправления Василий Местников – в 304 кабинете.

Председатель комитета парламента по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев будет принимать граждан в 312 кабинете, председатель комитета парламента по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров - в 305 кабинете, председатель комитета парламента по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров – в 318 кабинете.

Записаться на прием к народным депутатам республики можно в Общественной приемной Государственного Собрания (Ил Тумэн) по адресу: город Якутск, ул. Ярославского, 24/1, кабинет 105.

Информация по телефону: (4112) 43-52-44.