В Якутске обнаружены 33 поддельные пятитысячные купюры
Чаще всего местом сбыта "фальшивок" становятся киоски, бары, такси, рынки
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За 9 месяцев 2018 года в столице республики обнаружены и изъяты 33 поддельные пятитысячные купюры.
Все купюры с признаками подделки 1997 года выпуска серий: 3Б 53936**; АК 73935**; АБ 57935**; МХ 89362**.
Чаще всего местом сбыта фальшивых купюр становятся небольшие магазины, киоски, кафе, бары, такси, рынки, АЗС и другие места, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот.
Полиция рекомендует предпринимателям установить специальные детекторы, позволяющие распознать поддельные купюры. В случае сомнения в подлинности купюры следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.