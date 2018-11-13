2018-11-13T06:16:29+03:00
Происшествия

В Якутске обнаружены 33 поддельные пятитысячные купюры

Чаще всего местом сбыта "фальшивок" становятся киоски, бары, такси, рынки
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За 9 месяцев 2018 года в столице республики обнаружены и изъяты 33 поддельные пятитысячные купюры.

Все купюры с признаками подделки 1997 года выпуска серий: 3Б 53936**; АК 73935**; АБ 57935**; МХ 89362**.

Чаще всего местом сбыта фальшивых купюр становятся небольшие магазины, киоски, кафе, бары, такси, рынки, АЗС и другие места, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот.

Полиция рекомендует предпринимателям установить специальные детекторы, позволяющие распознать поддельные купюры. В случае сомнения в подлинности купюры следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

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