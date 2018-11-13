Якутянка Аина Моисеева завоевала «серебро» первенства России по дзюдо

СЕГОДНЯ 05:17 2018-11-13T05:17:35+03:00

Юная якутянка провела пять поединков в весовой категории 48 килограммов. Фото: ЯСИА

В финале якутянка уступила Юлии Семиколеновой из Москвы

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Юная якутянка Аина Моисеева заняла второе место на первенстве России по дзюдо в Тюмени. Это лучший результат в карьере воспитанницы Училища олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева.

По результатам жеребьевки Аина начала борьбу со второго круга и провела пять поединков в весовой категории 48 килограммов.

В финале якутянка уступила бронзовому призеру первенства России 2016 года Юлии Семиколеновой из Москвы.

Сейчас Аина Моисеева готовится к этапам Кубка Европы.