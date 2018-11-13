СЕГОДНЯ 04:54 2018-11-13T04:54:37+03:00

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В третьем квартале 2018 года в Якутии выявлены семь «черных кредиторов», которые выдавали гражданам займы без лицензии Банка России. В целом по Дальнему Востоку таких было 33.

Эти организации называли себя «микрофинансовыми» или «микрокредитными» и кредитовали граждан, не имея на это соответствующей лицензии.

Информация о мошенниках направлена в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

Проверить, включена ли микрофинасовая организация в соответствующий госреестр, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка».