В Нерюнгри построят двухэтажный пассажирский терминал

СЕГОДНЯ 04:34 2018-11-13T04:34:38+03:00

Во время реконструкции аэропорт будет работать в обычном режиме.

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Аэропорт города Нерюнгри «Чульман» ждет реконструкция. Во втором по величине городе Якутии построят двухэтажный терминал площадью 9132 квадратных метра, рассчитанный на обслуживание 300 пассажиров в час.

На первом этаже разместится зона вылета: стойки регистрации, пункты предварительного контроля, камера хранения, административные помещения.

На втором этаже - зона ожидания, столовая, комната матери и ребенка.

Будет проведена реконструкция рулежных дорожек, взлетно-посадочной полосы и перрона, в составе которого появится площадка для противообледенительной обработки воздушных судов. Также будут построены склад горюче-смазочных материалов, аварийно-спасательная станция и другие объекты.

Кроме того, будут реконструированы системы электроснабжения и светосигнальное оборудование аэродрома, водосточно-дренажная сеть, ограждение и патрульная дорога.

Финансирование работ, которые пройдут в условиях действующего аэропорта, планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.