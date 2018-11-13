В Нерюнгри построят двухэтажный пассажирский терминал
Аэропорт города Нерюнгри «Чульман» ждет реконструкция. Во втором по величине городе Якутии построят двухэтажный терминал площадью 9132 квадратных метра, рассчитанный на обслуживание 300 пассажиров в час.
На первом этаже разместится зона вылета: стойки регистрации, пункты предварительного контроля, камера хранения, административные помещения.
На втором этаже - зона ожидания, столовая, комната матери и ребенка.
Будет проведена реконструкция рулежных дорожек, взлетно-посадочной полосы и перрона, в составе которого появится площадка для противообледенительной обработки воздушных судов. Также будут построены склад горюче-смазочных материалов, аварийно-спасательная станция и другие объекты.
Кроме того, будут реконструированы системы электроснабжения и светосигнальное оборудование аэродрома, водосточно-дренажная сеть, ограждение и патрульная дорога.
Финансирование работ, которые пройдут в условиях действующего аэропорта, планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.