«Мои идеи — Дальнему Востоку»: что нужно медицине Якутии?

СЕГОДНЯ 04:15 2018-11-13T04:15:52+03:00

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Кадровый голод, старое оборудование и отсутствие благоустройства — это основные проблемы здравоохранения Якутии. Медики республики высказали свои предложения в рамках круглого стола «Мои идеи — Дальнему Востоку».

Отрасли нужны программы поддержки молодых специалистов, которые работают в труднодоступных населенных пунктах. Привлечь молодежь в районы помогут предоставление жилья, льгот по оплате ЖКХ и увеличение зарплаты специалистов, работающих в арктических районах.

Также медикам Якутии необходимы современное оборудование и связь, что позволит вести дистанционную диагностику и консультироваться со специалистами из Якутска в режиме онлайн.

С учетом сложной транспортной схемы республики работники отрасли выступают за внедрение технологии «облачной поликлиники», позволяющей проводить дистанционные приемы у терапевта.