2018-11-12T11:54:19+03:00
Общество

16 якутян написали Большой этнографический диктант на сто баллов

Поделиться:
За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов.За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов.
Изменить размер текста:

Большой этнографический диктант в Якутии написали 6080 человек на 208 площадках. Максимальные сто баллов получили 16 человек.

За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых заданий. 20 из них были одинаковыми для всей России и стран ближнего зарубежья, еще 10 вопросов были составлены с учетом региональной специфики.

В этом году организаторы отметили высокий уровень выполнения заданий в Якутии – средний балл составил 62. Двести человек набрали больше 80 баллов. Максимальные сто баллов, которые можно было набрать за выполнение всех заданий, получили 16 человек.

Средний возраст участников диктанта в Якутии – 40 лет. Самому старшему участнику акции было 75 лет, самому младшему – 9.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Якутии задолжали за электроэнергию более полумиллиарда рублей
Минэкологии Якутии проверяет информацию о повторном загрязнении реки Вилюй
Сроки наведения переправы через Лену вблизи Якутска может скорректировать погода
Якутянка Наталья Строева презентовала национальный костюм для конкурса «Мисс Мира»
Фонд капремонта Якутии разослал более 40 тысяч красных квитанций. Помогло
Якутия продолжит работу по развитию малой авиации
Завершена реконструкция аэропорта Саккырыр в Якутии
Айсен Николаев о судьбе регионального перевозчика: «Авиакомпания «Якутия» будет работать и дальше»
В Якутии разработают детальную инструкцию по спасению людей в чрезвычайных ситуациях
В Якутске прошла благотворительная ярмарка «Сладкий кусочек добра»
За сутки в Якутии сгорели сразу три гаража
Якутяне в четвертый раз написали географический диктант
От Австралии до Канады: кто приедет в Якутск на чемпионат мира по мас-рестлингу?
Мэрия Якутска продает три служебных внедорожника
Дальневосточные регионы России станут ближе для москвичей
В Якутске открыт региональный центр документных ресурсов
Пожарные Якутска отстояли жилой дом
В московском метрополитене начал курсировать «Дальневосточный экспресс»
Федеральную трассу «Лена» перекроют для проведения взрывных работ
Автозимники на реках Алдан, Марха и Вилюй откроют в декабре
Началась разведка перспективного месторождения углеводородов в Якутии