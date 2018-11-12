16 якутян написали Большой этнографический диктант на сто баллов

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-12T11:54:19+03:00

За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов.

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Большой этнографический диктант в Якутии написали 6080 человек на 208 площадках. Максимальные сто баллов получили 16 человек.

За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых заданий. 20 из них были одинаковыми для всей России и стран ближнего зарубежья, еще 10 вопросов были составлены с учетом региональной специфики.

В этом году организаторы отметили высокий уровень выполнения заданий в Якутии – средний балл составил 62. Двести человек набрали больше 80 баллов. Максимальные сто баллов, которые можно было набрать за выполнение всех заданий, получили 16 человек.

Средний возраст участников диктанта в Якутии – 40 лет. Самому старшему участнику акции было 75 лет, самому младшему – 9.