Жители Якутии задолжали за электроэнергию более полумиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-12T11:26:53+03:00

Больше половины злостных неплательщиков живут в Якутске

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Жители республики задолжали «Якутскэнерго» более 500 млн рублей. Количество нерадивых плательщиков исчисляется сотнями тысяч.

Около 10,5 тысяч абонентов республики имеют задолженность более 25 тысяч рублей каждый. Больше половины из них (6500 человек) живут в Якутске.

За 10 месяцев специалисты «Энергосбыта» разослали должникам 276 912 предупреждений. Крайние меры (приостановление подачи услуг и принудительное взыскание долга через суд) были применены к 31 179 абонентам.

До 31 декабря погасить задолженность за электроэнергию можно без уплаты пени.