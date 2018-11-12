2018-11-12T11:14:56+03:00
Общество

Минэкологии Якутии проверяет информацию о повторном загрязнении реки Вилюй

Экологическую экспертизу отобранных проб проведут в Якутске
Поделиться:
Информация о появлении в реке загрязненной воды распространялась в сети интернет.Информация о появлении в реке загрязненной воды распространялась в сети интернет.
Изменить размер текста:

Минэкологии Якутии проверяет информацию о повторном загрязнении реки Вилюй.

Фото и информация о появлении в реке у села Сунтар загрязненной воды распространялась в сети интернет.

Сотрудники Сунтарской инспекции государственного экологического надзора отобрали пробы льда и воды, которые направлены на экологическую экспертизу в Якутск.

Напомним, что 19 августа в поселке Алмазный произошел прорыв Иреляхской дамбы №7 компании АЛРОСА. Техническая вода из дражных котлованов попала в реки Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй. В отобранных пробах воды было установлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ, железа, меди.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
16 якутян написали Большой этнографический диктант на сто баллов
Жители Якутии задолжали за электроэнергию более полумиллиарда рублей
Сроки наведения переправы через Лену вблизи Якутска может скорректировать погода
Якутянка Наталья Строева презентовала национальный костюм для конкурса «Мисс Мира»
Фонд капремонта Якутии разослал более 40 тысяч красных квитанций. Помогло
Якутия продолжит работу по развитию малой авиации
Завершена реконструкция аэропорта Саккырыр в Якутии
Айсен Николаев о судьбе регионального перевозчика: «Авиакомпания «Якутия» будет работать и дальше»
В Якутии разработают детальную инструкцию по спасению людей в чрезвычайных ситуациях
В Якутске прошла благотворительная ярмарка «Сладкий кусочек добра»
За сутки в Якутии сгорели сразу три гаража
Якутяне в четвертый раз написали географический диктант
От Австралии до Канады: кто приедет в Якутск на чемпионат мира по мас-рестлингу?
Мэрия Якутска продает три служебных внедорожника
Дальневосточные регионы России станут ближе для москвичей
В Якутске открыт региональный центр документных ресурсов
Пожарные Якутска отстояли жилой дом
В московском метрополитене начал курсировать «Дальневосточный экспресс»
Федеральную трассу «Лена» перекроют для проведения взрывных работ
Автозимники на реках Алдан, Марха и Вилюй откроют в декабре
Началась разведка перспективного месторождения углеводородов в Якутии