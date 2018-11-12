Минэкологии Якутии проверяет информацию о повторном загрязнении реки Вилюй
Минэкологии Якутии проверяет информацию о повторном загрязнении реки Вилюй.
Фото и информация о появлении в реке у села Сунтар загрязненной воды распространялась в сети интернет.
Сотрудники Сунтарской инспекции государственного экологического надзора отобрали пробы льда и воды, которые направлены на экологическую экспертизу в Якутск.
Напомним, что 19 августа в поселке Алмазный произошел прорыв Иреляхской дамбы №7 компании АЛРОСА. Техническая вода из дражных котлованов попала в реки Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй. В отобранных пробах воды было установлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ, железа, меди.