СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-12T11:14:56+03:00

Информация о появлении в реке загрязненной воды распространялась в сети интернет.

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Минэкологии Якутии проверяет информацию о повторном загрязнении реки Вилюй.

Фото и информация о появлении в реке у села Сунтар загрязненной воды распространялась в сети интернет.

Сотрудники Сунтарской инспекции государственного экологического надзора отобрали пробы льда и воды, которые направлены на экологическую экспертизу в Якутск.

Напомним, что 19 августа в поселке Алмазный произошел прорыв Иреляхской дамбы №7 компании АЛРОСА. Техническая вода из дражных котлованов попала в реки Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй. В отобранных пробах воды было установлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ, железа, меди.