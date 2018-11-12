Сроки наведения переправы через Лену вблизи Якутска может скорректировать погода
Поднявшаяся вода размыла отсыпанные дорожниками подходы к фарватеру по обеим сторонам реки
Для проведения дальнейших работ требуется усиление морозов до -30 градусов.Фото: ЯСИА
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Неожиданно теплый ноябрь может нарушить сроки наведения региональной переправы через Лену Хатассы - Павловск вблизи Якутска.
Поднявшаяся вода размыла отсыпанные дорожниками подходы к фарватеру по обеим сторонам реки.
Для проведения дальнейших работ требуется усиление морозов до -30 градусов.
- Раньше мы налаживали сообщение через реку в 20-х числах ноября. Теперь же все будет зависеть от фактических погодных условий, - сообщили ЯСИА в Управлении автодорог республики.
Общая длина переправы – более 20 км, в том числе около 1,5 км по фарватеру.