Сроки наведения переправы через Лену вблизи Якутска может скорректировать погода

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-12T10:01:52+03:00

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Неожиданно теплый ноябрь может нарушить сроки наведения региональной переправы через Лену Хатассы - Павловск вблизи Якутска.

Поднявшаяся вода размыла отсыпанные дорожниками подходы к фарватеру по обеим сторонам реки.

Для проведения дальнейших работ требуется усиление морозов до -30 градусов.

- Раньше мы налаживали сообщение через реку в 20-х числах ноября. Теперь же все будет зависеть от фактических погодных условий, - сообщили ЯСИА в Управлении автодорог республики.

Общая длина переправы – более 20 км, в том числе около 1,5 км по фарватеру.