Фонд капремонта Якутии разослал более 40 тысяч красных квитанций. Помогло

СЕГОДНЯ 08:52 2018-11-12T08:56:33+03:00

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В сентябре 2018 года Фонд капитального ремонта разослал должникам более 40 000 квитанций красного цвета. Их получили собственники квартир, которые задолжали по взносам на капремонт более четырех тысяч рублей.

Чтобы не доводить дело до суда, оплатить имеющуюся задолженность можно было в срок до 31 октября.

Как сообщает пресс-служба республиканского фонда капремонта, после рассылки красных долговых квитанций должники стали активнее идти на контакт. С каждым из них работа проводится индивидуально.