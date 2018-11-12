Якутия продолжит работу по развитию малой авиации
11 ноября в эфире передачи «Открытый разговор с Ил Дарханом» глава Якутии заявил о необходимости продолжения работы по развитию малой авиации Якутии.
Чтобы использовать самолёты малой авиации в поисковой работе, для осуществления санрейсов, оленеводов, патрулирования лесов, сельхозработ, охоты на волков с воздуха и перевозки пассажиров, необходимо внести изменения в действующее федеральное законодательство.
- Потребность в малой авиации с учётом огромных расстояний, отсутствия в республике круглогодично действующей наземной инфраструктуры и наличия малонаселённых труднодоступных населённых пунктов огромная. Мы продолжим работу по смягчению федеральных авиационных правил, – отметил глава Якутии.
Ранее в регионе были в 10 раз снижены ставки транспортного налога для воздушных судов малой авиации. Это коснётся предпринимателей, выполняющих авиационно-технические, лесоавиационные, погрузочно-разгрузочные и другие виды актуальных для Якутии работ.