Якутия продолжит работу по развитию малой авиации

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-12T07:14:17+03:00

Потребность в малой авиации в республике огромная

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11 ноября в эфире передачи «Открытый разговор с Ил Дарханом» глава Якутии заявил о необходимости продолжения работы по развитию малой авиации Якутии.

Чтобы использовать самолёты малой авиации в поисковой работе, для осуществления санрейсов, оленеводов, патрулирования лесов, сельхозработ, охоты на волков с воздуха и перевозки пассажиров, необходимо внести изменения в действующее федеральное законодательство.

- Потребность в малой авиации с учётом огромных расстояний, отсутствия в республике круглогодично действующей наземной инфраструктуры и наличия малонаселённых труднодоступных населённых пунктов огромная. Мы продолжим работу по смягчению федеральных авиационных правил, – отметил глава Якутии.

Ранее в регионе были в 10 раз снижены ставки транспортного налога для воздушных судов малой авиации. Это коснётся предпринимателей, выполняющих авиационно-технические, лесоавиационные, погрузочно-разгрузочные и другие виды актуальных для Якутии работ.