Завершена реконструкция аэропорта Саккырыр в Якутии

СЕГОДНЯ 05:13 2018-11-12T05:13:17+03:00

Он обеспечивает круглогодичное воздушное сообщение заполярного Эвено-Бытантайского района с Якутском

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В Эвено-Бытантайском районе завершена реконструкция аэропорта «Саккырыр». Работы продолжались более 1,5 лет.

Был построен склад горюче-смазочных материалов ёмкостью 240 м³ и здание контрольно-пропускного пункта, установлены два пожарных резервуара емкостью 200 м³ каждый.

По периметру аэропорта проложена патрульная дорога с водопропускными трубами, установлено ограждение, видеонаблюдение и охранное освещение.

Аэропорт «Саккырыр» обеспечивает круглогодичное воздушное сообщение заполярного Эвено-Бытантайского района, где проживает около 2800 человек, с Якутском.