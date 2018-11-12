Завершена реконструкция аэропорта Саккырыр в Якутии
Он обеспечивает круглогодичное воздушное сообщение заполярного Эвено-Бытантайского района с Якутском
-
Изменить размер текста:
В Эвено-Бытантайском районе завершена реконструкция аэропорта «Саккырыр». Работы продолжались более 1,5 лет.
Был построен склад горюче-смазочных материалов ёмкостью 240 м³ и здание контрольно-пропускного пункта, установлены два пожарных резервуара емкостью 200 м³ каждый.
По периметру аэропорта проложена патрульная дорога с водопропускными трубами, установлено ограждение, видеонаблюдение и охранное освещение.
Аэропорт «Саккырыр» обеспечивает круглогодичное воздушное сообщение заполярного Эвено-Бытантайского района, где проживает около 2800 человек, с Якутском.