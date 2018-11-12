Айсен Николаев о судьбе регионального перевозчика: «Авиакомпания «Якутия» будет работать и дальше»

СЕГОДНЯ 04:57 2018-11-12T04:58:17+03:00

Собственное авиапредприятие республике нужно больше, чем любому другому региону страны

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11 ноября в эфире передачи «Открытый разговор с Ил Дарханом» глава Якутии ответил на вопрос о дальнейшей судьбе регионального перевозчика, который сегодня испытывает серьезные трудности.

- Нашей республике собственное авиапредприятие нужно больше, чем любому другому региону страны, из-за огромных расстояний между населенными пунктами и отсутствия круглогодичного наземного сообщения со многими районами. Поэтому авиакомпания «Якутия» будет работать и в дальнейшем, мы сделаем всё для ее развития и стабильной деятельности, — подчеркнул глава региона.

Перед новым руководителем компании Владимиром Горбуновым поставлена задача наладить работу по обеспечению летной безопасности и четкому соблюдению расписания рейсов.

Создатель лоукостера «Добролет» Владимир Горбунов возглавил авиакомпанию «Якутия» в октябре 2018 года.