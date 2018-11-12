В Якутии разработают детальную инструкцию по спасению людей в чрезвычайных ситуациях

СЕГОДНЯ 04:11 2018-11-12T04:11:47+03:00

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Якутии необходимы чёткие регламенты по спасению людей в чрезвычайных ситуациях. Об этом глава республики Айсен Николаев заявил 11 ноября в эфире передачи «Открытый разговор с Ил Дарханом».

- Успех спасательной операции напрямую зависит от чёткого знания последовательности действий в той или иной ситуации. Для спасения людей, особенно зимой, важна каждая минута. Недавний случай с семьей Туприных показал, что действующие регламенты дают сбои. Одна из причин – то, что их много: для каждого ведомства свой. Я уже дал поручение правительству республики разработать понятную и чёткую инструкцию – что и как должны делать все привлечённые к поисково-спасательной операции люди. Чтобы поисковая операция была эффективной, нужно буквально разложить всё по полочкам, – подчеркнул Айсен Николаев.

Ежегодно в службу спасения Якутии поступает около 400 вызовов о пропаже людей.