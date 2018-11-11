2018-11-11T15:19:16+03:00
Общество

В Якутске прошла благотворительная ярмарка «Сладкий кусочек добра»

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«Только протягивая друг другу руку помощи, мы сможем сделать наш мир добрее».«Только протягивая друг другу руку помощи, мы сможем сделать наш мир добрее».
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В Якутске в рамках Года добровольца прошла четвертая по счету благотворительная ярмарка «Сладкий кусочек добра». Вырученные средства будут переданы людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Участие в ярмарке приняли 25 кондитеров столицы, которые постарались на славу: шикарные торты и пирожные, украшенные шоколадом и ягодами, воздушные безе не оставили равнодушными сладкоежек. Также в рамках мероприятия прошли конкурсы, мастер-классы и показ вечерних платьев.

Участие в благотворительной акции приняла глава города Сардана Авксентьева. Она приобрела сладости для воспитанников детского ансамбля барабанщиков «Табыйык». «Только протягивая друг другу руку помощи, мы сможем сделать наш мир добрее, светлее», - отметила глава города.

Вырученные средства будут переданы женщине, которая борется с раком, и нуждается в лечении, и многодетной семье.

Впервые благотворительная ярмарка «Сладкий кусочек добра» прошла в 2017 году.

Напомним, 2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера.

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