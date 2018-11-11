В Якутске прошла благотворительная ярмарка «Сладкий кусочек добра»
В Якутске в рамках Года добровольца прошла четвертая по счету благотворительная ярмарка «Сладкий кусочек добра». Вырученные средства будут переданы людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.
Участие в ярмарке приняли 25 кондитеров столицы, которые постарались на славу: шикарные торты и пирожные, украшенные шоколадом и ягодами, воздушные безе не оставили равнодушными сладкоежек. Также в рамках мероприятия прошли конкурсы, мастер-классы и показ вечерних платьев.
Участие в благотворительной акции приняла глава города Сардана Авксентьева. Она приобрела сладости для воспитанников детского ансамбля барабанщиков «Табыйык». «Только протягивая друг другу руку помощи, мы сможем сделать наш мир добрее, светлее», - отметила глава города.
Вырученные средства будут переданы женщине, которая борется с раком, и нуждается в лечении, и многодетной семье.
Впервые благотворительная ярмарка «Сладкий кусочек добра» прошла в 2017 году.
Напомним, 2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера.