За сутки в Якутии сгорели сразу три гаража

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-11T11:40:54+03:00

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10 ноября в Якутии сгорели сразу три гаража.

В гараже четырехквартирного жилого дома на улице Ручейная в Мирном пожар вспыхнул ночью.

К моменту прибытия первого подразделения гараж горел открытым огнем. Огнеборцам удалось отстоять дом и расположенную рядом баню, гараж и стоявший в нем автомобиль спасти не удалось. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования.

Этой же ночью по тревоге были подняты пожарные Ленска – на улице Сунтарская горели частный гараж, баня и хотон. Спасти постройки не удалось, но на жилой дом пламя не перекинулось.

Утром того же дня пожар вспыхнул в частном гараже на улице Озерная в селе Черкех Таттинского района. Несмотря на все усилия, огнеборцам не удалось отбить от огня постройку и находившийся внутри автомобиль.