За сутки в Якутии сгорели сразу три гаража
10 ноября в Якутии сгорели сразу три гаража.
В гараже четырехквартирного жилого дома на улице Ручейная в Мирном пожар вспыхнул ночью.
К моменту прибытия первого подразделения гараж горел открытым огнем. Огнеборцам удалось отстоять дом и расположенную рядом баню, гараж и стоявший в нем автомобиль спасти не удалось. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования.
Этой же ночью по тревоге были подняты пожарные Ленска – на улице Сунтарская горели частный гараж, баня и хотон. Спасти постройки не удалось, но на жилой дом пламя не перекинулось.
Утром того же дня пожар вспыхнул в частном гараже на улице Озерная в селе Черкех Таттинского района. Несмотря на все усилия, огнеборцам не удалось отбить от огня постройку и находившийся внутри автомобиль.