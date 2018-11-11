Якутяне в четвертый раз написали географический диктант

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-11T11:23:17+03:00

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Жители Якутии в четвертый раз написали географический диктант. На этот раз всероссийская акция стартовала на 378 площадках по всей республике.

Все желающие смогли проверить свои знания в области географии, выполнив 30 тестовых заданий.

В историческом парке-музее «Россия – моя история» в Якутске диктант писали более 150 человек. Присоединиться к Всероссийской акции Русского географического общества также можно было в СВФУ, школах, библиотеках и домах культуры.

В этом году ко всем вопросам шло видеосопровождение, задания читали Дмитрий Дибров, Яна Чурикова и другие известные личности.

В течение пяти дней, до 14:00 по московскому времени 15 ноября, в диктанте можно поучаствовать онлайн. Правильные ответы будут опубликованы 15 ноября. Индивидуальные результаты тех, кто писал диктант очно, станут известны 30 ноября.

Якутия трижды становилась лидером по количеству площадок и участников географического диктанта среди регионов России.