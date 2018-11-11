От Австралии до Канады: кто приедет в Якутск на чемпионат мира по мас-рестлингу?

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-11T09:45:15+03:00

Республика примет более 150 спортсменов из сорока стран мира

Изменить размер текста: A A

На третий Чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске съедутся более 150 спортсменов из сорока стран мира.

Самыми многочисленными будут сборные России, Бразилии, Венгрии, Узбекистана, Латвии, Кыргызстана, США, Сербии, Туркменистана, Казахстана, Монголии и Украины – в составе их команд от 6 до 12 человек. По одному атлету направят Уругвай, Австралия, Беларусь, Иордания, Исландия, Палестина, Сирия, Ливан и Литва.

У спортсменов из Бангладеш, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Таджикистана и Шри-Ланки за плечами уже есть опыт участия в чемпионате. Впервые в соревнованиях мирового уровня себя покажут спортсмены из Афганистана и Ирака. Африканский континент будет представлен студентами из Египта.

Соревнования пройдут среди мужчин и женщин по двенадцати весовым категориям.

Чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в Якутске с 22 по 26 ноября.