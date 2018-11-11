Мэрия Якутска продает три служебных внедорожника

СЕГОДНЯ 05:36 2018-11-11T05:36:25+03:00

Инициативу по реализации дорогостоящих автомашин мэрии Сардана Авксентьева озвучила во время своей предвыборной кампании.

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Окружная администрация Якутска выставила на торги служебных внедорожника: два автомобиля Toyota Land Cruiser 200 и Nissan Patrol. Соответствующие аукционы объявлены на сайте мэрии.

Начальная цена Nissan Patrol 2013 года выпуска - 1 млн 770 тысяч рублей. Обе Toyota Land Cruiser 200 также 2013 года выпуска, начальная цена - 2 млн 261 тысяча рублей каждый.

Вырученные от продажи средства пополнят городскую казну.

Инициативу по реализации дорогостоящих автомашин представительского класса, принадлежащих городу, Сардана Авксентьева озвучила во время своей предвыборной кампании.