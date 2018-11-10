В Якутске открыт региональный центр документных ресурсов

СЕГОДНЯ 06:19 2018-11-10T06:19:55+03:00

На базе центра организованы курсы юкагирского, долганского, эвенкийского и эвенского языков. Фото: ЯСИА

Здесь собраны все документальные фонды о Якутии, изданные в республике и за ее пределами

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В историческом здании Национальной библиотеки Якутии открылся региональный центр документных ресурсов республики и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В состав Центра вошли отдел национальных и краеведческих фондов, отдел региональной библиографии и Региональный культурно-образовательный центр.

База данных Центра объединит все документальные фонды о Якутии, изданные в республике и за ее пределами, а также книги, журналы, газеты, аудио и видео файлы на русском, якутском и языках коренных малочисленных народов Севера.

На базе центра открыт читальный зал, проходят курсы юкагирского, долганского, эвенкийского и эвенского языков.