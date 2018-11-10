2018-11-10T06:54:54+03:00
Происшествия

Пожарные Якутска отстояли жилой дом

Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки
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Четырехквартирный жилой дом загорелся ночьюЧетырехквартирный жилой дом загорелся ночью
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Сообщение о пожаре в четырехквартирном жилом доме на улице Сафронова в Якутске поступило на пульт «01» ночью 9 ноября. Пожарные прибыли на место через 5 минут.

Усилиями сотрудников пожарно-спасательного подразделения жилой дом удалось отстоять. Огнем повреждены пристрой к зданию, потолочное перекрытие и стена одной из квартир, а также кровля дома на площади 20 квадратных метров.

Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

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