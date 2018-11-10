2018-11-10T05:12:12+03:00
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Федеральную трассу «Лена» перекроют для проведения взрывных работ

В опасную зону попадает двухкилометровый участок дороги
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Участок Невер - Якутск будет перекрыт на 10-15 минутУчасток Невер - Якутск будет перекрыт на 10-15 минут
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10 и 11 ноября на месторождении «Трассовое» будет произведен массовый взрыв. Работы проводят специалисты компании «АлданВзрывПром».

Взрывные работы запланированы на период между 12 и 18 часами.

В опасную зону попадает участок Невер - Якутск федеральной трассы «Лена» в районе 692 - 694 километров. Расстояние от места взрыва до трассы – 610 метров.

Указанный участок будет перекрыт на 10-15 минут на время взрыва.

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