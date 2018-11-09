Автозимники на реках Алдан, Марха и Вилюй откроют в декабре

9 Нояб. 12:00 2018-11-09T12:03:26+03:00

Сроки открытия переправ могут быть скорректированы исходя из погодных условий

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Движение транспорта по ледовым переправам на реках Алдан, Марха и Вилюй планируют открыть в декабре.

Автомобили массой до 4 тонн смогут пересечь реки Марха и Вилюй ориентировочно 1 декабря.

Автозимник Хандыга - Мегино-Алдан на 365 километре трассы «Колыма» будет готов принять автотранспорт с 14 декабря.

Ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях откроется 5 января.

Сроки могут быть скорректированы исходя из погодных условий.

Специалисты Упрдор «Вилюй» начали работы по обустройству ледовых переправ и подходов к ним. Еженедельно проводятся замеры толщины льда, на въездах установлены запрещающие знаки.