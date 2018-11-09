Началась разведка перспективного месторождения углеводородов в Якутии

9 Нояб. 11:49 2018-11-09T11:50:05+03:00

Завершение работ намечено на второй квартал 2020 года.

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Специалисты компании «Иркутскгеофизика» приступили к полевым геофизическим работам на Наманинской площади. Перспективный на углеводороды объект расположен в Якутии.

Специалисты изучат геологическое строение перспективных нефтегазоносных областей. Перед геофизиками стоит задача выявить, локализовать и оценить прогнозные ресурсы углеводородов, сообщили в пресс-службе компании.

Для определения прогнозных объемов содержания углеводородного сырья будет применен комплекс невзрывных методов, что исключает негативное воздействие на окружающую среду.

Геологоразведочные работы проводятся за счет средств федерального бюджета. Завершение работ намечено на второй квартал 2020 года.