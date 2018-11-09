В Якутске спасли провалившихся под лед лошадь и жеребенка

9 Нояб. 11:25 2018-11-09T11:25:56+03:00

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В столице республики спасатели вызволили из ледового плена лошадь и жеребенка. Инцидент произошел вечером 8 ноября на протоке Птицефабрики в Якутске.

Чтобы помочь животным, спасатели вырубили лед, выдолбили ступеньки на берегу и вытащили их на берег. Сотрудникам МЧС помогли четверо местных жителей. Лошадей подняли на ноги, заставили бегать и вскоре они присоединились к табуну, который пасся неподалеку.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) просит владельцев животных проявлять сознательность и ответственность.