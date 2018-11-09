2018-11-09T06:13:56+03:00
Общество

Якутия может получить около 60 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Средства будут выделены из федерального бюджета
Поделиться:
Общая площадь ветхого жилья в Якутии – около 1,3 млн квадратных метров.Общая площадь ветхого жилья в Якутии – около 1,3 млн квадратных метров.
Изменить размер текста:

В 2019 году Якутия может получить около 60 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

По словам министра архитектуры и строительного комплекса региона Павла Аргунова, окончательный размер финансирования будет утвержден в феврале 2019 года.

Общая площадь ветхого жилья в Якутии – одна из самых больших в России и составляет около 1,3 млн квадратных метров. На расселение такого объема аварийного жилищного фонда требуется порядка 85 млрд рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Якутянин Петр Копылов завоевал «серебро» первенства России по вольной борьбе
Якутия может получить около 60 млрд рублей на переселение из аварийного жилья
В Якутии будут судить виновника ДТП, унесшего девять жизней
По железной дороге Беркакит-Томмот перевезено более 4,5 млн тонн грузов
Двух московских хакеров будут судить за хищение 20 млн рублей из банка в Якутии
В Национальной вещательной компании «Саха» сменился директор
Туризм, образование и медицина: определены основные направления сотрудничества Якутии и Японии
Стали известны предварительные сроки открытия ледовых переправ в Якутии
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов
Дорожники приступили к замеру толщины льда для открытия автозимников в Якутии
В Якутск прибыла новая дорожная техника
Новые кадровые назначения главы Якутии
Травмпункт Якутска обретет новый «дом»
В Якутии оштрафовали мужчину, который устроил дебош на борту самолета
В Якутии определили лидеров и аутсайдеров по оплате взносов на капремонт
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица