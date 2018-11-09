Якутия может получить около 60 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 06:13 2018-11-09T06:13:56+03:00

Общая площадь ветхого жилья в Якутии – около 1,3 млн квадратных метров.

Средства будут выделены из федерального бюджета

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В 2019 году Якутия может получить около 60 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

По словам министра архитектуры и строительного комплекса региона Павла Аргунова, окончательный размер финансирования будет утвержден в феврале 2019 года.

Общая площадь ветхого жилья в Якутии – одна из самых больших в России и составляет около 1,3 млн квадратных метров. На расселение такого объема аварийного жилищного фонда требуется порядка 85 млрд рублей.