По железной дороге Беркакит-Томмот перевезено более 4,5 млн тонн грузов

СЕГОДНЯ 04:18 2018-11-09T04:20:18+03:00

С начала года стоимость перевозки грузов на участке Беркакит-Томмот снизилась на 19-75% Фото: ЯСИА

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За 10 месяцев 2018 года компания «Железные дороги Якутии» перевезла 4,56 млн тонн грузов. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объемы перевозки угля составили 3,14 млн тонн, нефтепродуктов - 470,7 тысячи тонн, прочих грузов — 235,4 тысячи тонн. Наибольший рост отмечен по перевозке продуктов питания - 61,4 тысячи тонн, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По прогнозам, за год объемы перевозки грузов по железнодорожному участку Нерюнгри-Пассажирская — Томмот превысят 5,5 млн тонн.

В начале года на перевозку грузов на этом участке были распространены единые тарифы ОАО «РЖД». В результате стоимость перевозок снизилась на 19-75%.