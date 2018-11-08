Двух московских хакеров будут судить за хищение 20 млн рублей из банка в Якутии

8 Нояб. 16:21 2018-11-08T16:21:42+03:00

Преступление было совершено в 2017 году

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Два безработных жителя Москвы предстанут перед судом за хищение более 20 млн рублей из банка в Якутии. Преступление было совершено в 2017 году.

По версии следствия, злоумышленники взломали компьютерную сеть одного из банков Якутска, установили вредоносные программы и с их помощью похитили из сети банкоматов кредитного учреждения 20,6 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Якутский городской суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.