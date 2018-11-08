В Национальной вещательной компании «Саха» сменился директор
Также сегодня стало известно еще о двух кадровых решениях главы Якутии
Олег Марков сменил на этом посту Нину ХаритоновуФото: ЯСИА
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Указом главы Якутии генеральным директором Национальной вещательной компании «Саха» назначен Олег Марков.
Его предшественница на этом посту Нина Харитонова освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.
Также сегодня стало известно еще о двух кадровых решениях главы Якутии, касающихся кабмина.
Министром образования и науки республики стал Владимир Егоров. Заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии назначена Любовь Клюкина.