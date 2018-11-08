Туризм, образование и медицина: определены основные направления сотрудничества Якутии и Японии

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-08T12:09:46+03:00

В сентябре 2019 года в Якутске планируется провести Международный форум по устойчивому развитию

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Основные направления сотрудничества Якутии и Японии обсудили глава республики Айсен Николаев и генеральный консул страны восходящего солнца в Хабаровске Масанори Фукусима.

В числе самых перспективных сфер совместной работы были названы туризм и образование. Одним из основных шагов в этом направлении станет увеличение турпотока из Японии в Якутию и обратно. Также у японско-якутской дружбы большое будущее в сфере креативной экономики и робототехники.

- Якутия обладает огромной территорией и уникальными специалистами в экономике, промышленности и науке, а Япония — современными технологиями и большим опытом в мировом бизнесе. У вас есть престижный университет, развиты медицина и исследования в сфере изменений климата. Мы должны развивать наши отношения, наладить студенческие и научные обмены, - подчеркнул генконсул.

В сентябре 2019 года в Якутске планируется провести Международный форум по устойчивому развитию, где будут затронуты вопросы экологии, экономики, социальной сферы и энергетики.