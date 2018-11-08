Стали известны предварительные сроки открытия ледовых переправ в Якутии

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-08T10:55:20+03:00

Ведутся работы по обустройству подходов к автозимникам

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В настоящее время на левом берегу реки Лена в районе Якутска ведутся работы по устройству подходов к 4-километровому автозимнику «Хатассы – Павловск».

Открыть движение автомобилей массой менее трех тонн планируется 21 ноября, до 20 тонн – 20 декабря, до 30 тонн – 28 декабря, до 40 тонн – 6 февраля.

В Усть-Алданском районе выполнены работы по устройству подходов к ледовой переправе «Кангалассы - Соттинцы» протяженностью 2,5 км.

Открыть движение автомобилей массой менее трех тонн на этом участке планируется 25 декабря, до 20 тонн – 10 января, до 30 тонн – 20 января, до 40 тонн – 25 февраля.

Указанные предварительные сроки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния трасс, отметили в Минтрансе Якутии.

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