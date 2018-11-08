2018-11-08T09:39:06+03:00
Происшествия

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов

Причиненный окружающей среде ущерб превысил 5 млн рублей
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В землю попало около 7 тонн сырой нефти.В землю попало около 7 тонн сырой нефти.
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Возбуждено уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в Аллаиховском районе Якутии. Прокурорская проверка была проведена после публикации в СМИ.

В сентябре 2018 года в котельной села Нычалах произошла утечка около 7 тонн сырой нефти. Площадь загрязнения почвы в результате инцидента превысила 900 квадратных метров.

Была проведена экспертиза образцов почвы. Причиненный окружающей среде ущерб составил более 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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