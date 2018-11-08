Дорожники приступили к замеру толщины льда для открытия автозимников в Якутии

СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-08T08:36:30+03:00

На одних реках требуется расчистка от снега, на других – наморозка льда

На большинстве рек Якутии ледостав идет на неделю позже обычного

Изменить размер текста: A A

Дорожники приступили к замеру толщины льда на реках Якутии для открытия автозимников.

Работы проводят сотрудники Минтранса республики, управления автомобильных дорог и казенного предприятия «Дороги Якутии».

Свои коррективы в планы дорожников вносит погода: на одних реках требуется расчистка от снега, на других – наморозка льда.

По данным метеорологов, практически на всех реках Якутии ледостав идет на неделю позже обычного. Осадки – в пределах нормы. Первые сорокаградусные морозы уже зафиксированы в Оймяконе.